Is This Seat Taken?

Is This Seat Taken? shadowdrops under Indie World Showcase

Det finurlige logiske puslespillet er nå tilgjengelig på PC, Switch og mobil.

Selv om Indie World Showcase ikke var en av de største i historien, hadde den noen høydepunkter, som den plutselige ankomsten av et spill, en shadowdrop, som barna sier...

Jepp, Is This Seat Taken? sjokkerte oss alle ved å debutere på linje med utstillingsvinduet, noe som betyr at du nå kan gå til Nintendo eShop, Steam, Google Play Store, eller App Store for å få tak i en kopi av det finurlige logiske puslespillet, alt for henholdsvis Switch 1, PC og mobile enheter.

Dette spillet er tilgjengelig til den ganske rimelige prisen av $10, og handler om å oppdage "sære egenskaper og leke Kirsten Giftekniv mens du finner din perfekte plass i dette inderlige, herlige puslespilleventyret."

Nå som spillet er tilgjengelig, kan du se den nyeste traileren nedenfor.

