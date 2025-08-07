Is This Seat Taken? shadowdrops under Indie World Showcase

Selv om Indie World Showcase ikke var en av de største i historien, hadde den noen høydepunkter, som den plutselige ankomsten av et spill, en shadowdrop, som barna sier...

Jepp, Is This Seat Taken? sjokkerte oss alle ved å debutere på linje med utstillingsvinduet, noe som betyr at du nå kan gå til Nintendo eShop, Steam, Google Play Store, eller App Store for å få tak i en kopi av det finurlige logiske puslespillet, alt for henholdsvis Switch 1, PC og mobile enheter.

Dette spillet er tilgjengelig til den ganske rimelige prisen av $10, og handler om å oppdage "sære egenskaper og leke Kirsten Giftekniv mens du finner din perfekte plass i dette inderlige, herlige puslespilleventyret."

Nå som spillet er tilgjengelig, kan du se den nyeste traileren nedenfor.