Is This Seat Taken? utviklerne trodde først at spillet ville mislykkes

Is This Seat Taken? Poti Poti Studios er en av 2025s virkelige indiesuksesser. Det er det første spillet fra Poti Poti Studios, og har for øyeblikket en overveldende positiv vurdering på Steam fra tusenvis av brukere.

Vi snakket med medgrunnleggerne Sergi Pérez og Ausiàs Dalmau på BIG-konferansen nylig om spillets suksess, som så ut til å komme som et sjokk for alle i Poti Poti. "Nei, for å være ærlig trodde vi at det kom til å mislykkes, og at det kom til å bli vårt første spill, og at vi ville lære mye om hvordan vi skulle markedsføre spillet og hvordan vi skulle få det ut til publikum", sa Dalmau. "Det var det vi først trodde, at det kom til å bli et kort prosjekt, men så presenterte vi det for Wholesome, og de likte det virkelig, så vi begynte å tro på spillet, og så annonserte vi det og så mottakelsen, og det var da vi virkelig begynte å tro at spillet kunne bli en suksess, men vi så aldri den suksessen det ble, det hadde vi aldri forventet."

Suksessen sjokkerte definitivt teamet, og nå er det mange som følger med for å se hva de vil gjøre videre. Da vi spurte om noen teasere, sa medgrunnleggerne at de ikke var sikre. "Det er vårt første spill, og vi visste ikke at etter at du har gitt ut spillet, måtte du gjøre så mange ting. Så vi er overalt og prøver å markedsføre spillet vårt, og vi har ikke tid til å jobbe med det neste spillet," sa Pérez.

