Isaac del Toro vinner sin første etappe i Tour de France med stor hjelp fra lagkameraten Tadej Pogacar

HQ

Det er bare dag 2, og Tour de France har allerede gitt oss en virkelig minneverdig avslutning i Barcelona, da Isaac del Toro vant sin første etappeseier i Touren med hjelp fra lagkameraten Tadej Pogacar fra UAE Emirates, som i praksis «ga ham» seieren, mens Pogacar selv endte på andreplass. Jonas Vingegaard fra Team Visma ble nummer fire, og leder fortsatt sammenlagt etter å ha vunnet tempoetappen lørdag; i dag kom han inn bak Remco Evenepoel fra Red Bull Hora Hansgrohe.

Til tross for at han fikk punktering og tapte to og et halvt minutt mot slutten av nedkjøringen fra stigningen til Alto de Begues, midt i etappen, klarte 22-åringen Isacc Del Toro å komme seg tilbake i hovedfeltet på den siste kilometeren opp til Côte du Château de Montjuïc, og lagkameraten Pogacar hjalp til med å forsvare ham mot angrepene fra Vingegaard, som endte på tredjeplass bak duoen fra UAE.

«Du kan ikke forestille deg hvordan det føles for meg nå, spesielt for landet mitt. Alt som skjer er rett og slett vanvittig, virkelig», sa Del Toro etter løpet, ifølge Cycling Weekly. «Vi forutså at dette kunne skje. På toppen av stigningen klarte jeg ikke å ligge i teten, men så klarte jeg å hente inn Skjelmose. Vi la en plan for Tadej, og jeg gjennomførte den. Men til slutt var avstanden større, så jeg bare fulgte strømmen helt til målstreken.»

3. etappe på mandag vil fortsatt foregå i Spania, i Pyreneene... men den kan bli avlyst på grunn av skogbranner.