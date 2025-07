Isabela Merced avslører at Supermans historie knytter seg til Peacemaker: Sesong 2

HQ

På fredag kommer Superman på det store lerretet, og denne tirsdagskvelden kan vi endelig fortelle at vi faktisk liker filmen og synes den er en stor opplevelse, selv om den ikke er perfekt.

Vi vet allerede at Supermann ikke er den eneste helten vi møter i filmen, og vi får også møte Guy Gardner (Green Lantern), Mister Terrific og Hawkgirl. Sistnevnte spilles av Isabela Merced som vi så tidligere i år i den andre sesongen av The Last of Us i rollen som Dina, og allerede neste måned får vi se henne igjen i den andre sesongen av Peacemaker.

I et intervju med ComicBook.com forklarer hun at Superman-historien faktisk er koblet til Peacemaker til en viss grad :

"[Supermann] er definitivt knyttet til historien. Det som var veldig morsomt for meg, var å få vise mitt forhold til Maxwell Lord, som er Sean Gunn."

Hun fortsatte med å utdype sin begrunnelse, og forklarte at hun håper hun er en skuespiller som regissøren James Gunn ønsker å fortsette å jobbe med i fremtiden:

"Jeg elsker Sean, jeg elsker at James fortsetter å jobbe med de samme folkene. Jeg elsker at han har den lojaliteten, og jeg håper jeg er en del av den gjengen nå."

Hun avsluttet senere med å forklare at hun "elsket å få utforske kjemien mellom Justice Gang" i både Superman og Peacemaker.

Nøyaktig hvor stor rolle hun har i Peacemaker: Sesong 2 og hvordan Superman knytter seg til showet vil bli avslørt om bare to dager.