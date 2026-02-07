Isabela Merced skal kjempe mot zombier igjen, nå som heltinnen i The House of the Dead

Det ser ut til å pågå en mindre budkrig i Hollywood akkurat nå, der markedet bokstavelig talt støvsuges for videospillmerker som skal filmatiseres. Ingenting er for gammelt, obskurt eller lite - alt er av interesse. Og derfor er det ikke helt overraskende at Segas gamle lyspistolspill The House of the Dead står for tur.

Vi har tidligere rapportert om prosjektet, som ledes av Paul W.S. Anderson (som tidligere har laget Mortal Kombat i 1995 og Resident Evil-filmene med Milla Jovovich), og nå skriver Deadline at hovedrollen er besatt. Det blir en skuespillerinne som, passende nok, kan mye om både zombier og spillfilmatiseringer, nemlig Isabela Merced. Hun spiller Dina i The Last of Us: Season 2, og hun var nylig med i både Superman og Peacemaker: Season 2 i rollen som Hawkgirl.

Isabella har møtt slike typer før. // Shutterstock // Joe Seer

The House of the Dead debuterte i japanske spillehaller i 1997 og bød på frenetisk zombieskyting, med forgrenede baner, store sjefer og mange hemmeligheter. Det fikk også en hjemmeversjon til Sega Saturn. Bare et år senere kom The House of the Dead 2, som fikk en arkadeperfekt utgave til Dreamcast. Siden den gang har det kommet flere spill, men etter år 2000 ble det slutt på de lette våpnenes tid, og The House of the Dead har sakte gått i glemmeboken.

The House of the Dead har blitt filmatisert to ganger tidligere, noe Sega sannsynligvis ikke vil at vi skal snakke for mye om. Den første filmen ble laget i 2003 av den ofte hardt kritiserte Uwe Boll, og året etter leverte Michael Hurst en oppfølger som holdt den samme ekstremt lave standarden.

At Sega nå presser på for en filmatisering, kan tyde på at de er opptatt av å gjenopplive merkevaren, og som vi vet jobber de med nye utgaver av flere andre klassiske spillserier. Filmen ser uansett ut til å være i gode hender, og forhåpentligvis vil flere roller bli besatt og produksjonen komme i gang i nær fremtid.