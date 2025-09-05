Isack Hadjar sier han vil ha sitt ødelagte trofé etter første pallplass i Zandvoort

HQ

Isack Hadjar var en av de store overraskelsene under det nederlandske Grand Prixet, der rookien fra Racing Bulls, født i 2004, oppnådde sin første pallplass i sitt debutår i Formel 1. I en alder av bare 20 år ble han den femte yngre pallplassvinneren i Formel 1.

Dessverre knuste han pokalen i to deler da han fikk den overrakt. Siden den gang har han blitt lovet et erstatningstrofé, men Hadjar er allerede glad i sitt første Formel 1-trofé og ønsker å beholde det... selv om han ikke vet hvor det er.

"Jeg vet ikke engang hvor trofeet mitt er, det ødelagte trofeet mitt. Laget tar vel vare på den. Jeg etterlot den i gode hender. Ja, begge deler. Men jeg vet ikke hva som foregår", sa han. "Men jeg vil ha den ødelagte", og sier at han har tenkt å lime den.

Hadjar, som har kontrakt med Racing Bulls, tenker allerede på en overgang til Red Bull, sammen med Max Verstappen. Han nølte, vel vitende om at Red Bulls bil er spesielt tilpasset Max Verstappen, og alle lagkameratene hans siden Sergio Pérez har slitt med den. "Men 2026 er et annet spørsmål fordi det er en helt ny start for teamet. Det vil ikke være snakk om den andre bilen. Det ville ikke vært en greie, for det er en helt ny bil for alle" (via Motorsport).

