Ishockeyarenaen for vinter-OL er fortsatt uferdig, dager før arrangementet

Vinter-OL i Milano og Cortina d'Ampezzo starter om mindre enn en uke, og en stor arena for arrangementet er fortsatt uferdig: ishockeyarenaen. En ishockeyarena med plass til 11 800 tilskuere er under oppføring i Milano, og ifølge BBC var den fortsatt under oppføring da de besøkte den på lørdag, med de fleste veiene stengt, byggematerialer og søppel overalt, og uten hospitality boxes, mat- og drikkeboder eller sitteplasser i presseområdet.

Det er ventet at den første ishockeykampen vil finne sted torsdag 5. februar, mellom Italia og Frankrike i damekonkurransen.

Ishockeybanen har vært kontroversiell, ettersom den har mål som avviker fra de internasjonale standardene og den populære NHL-banen, både kortere og smalere. Arrangørene har imidlertid sagt at forskjellene i banespesifikasjonene er ubetydelige, og at de ikke bør påvirke verken sikkerheten eller kvaliteten på spillet.