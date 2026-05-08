IShowSpeed bekrefter at rekordstor streaming fra Den dominikanske republikk ble botted

HQ

IShowSpeed har bekreftet at strømmen hans som sparket i gang sin turné i Den Dominikanske republikk var viewbotted, noe som betyr at hans enorme tall ikke ble skapt av organiske seere. Speed hevder at han har snakket med YouTube, og funnet ut at noen hadde bottet strømmen hans, som opprinnelig nådde en topp på 300,000 XNUMX seere.

I løpet av strømmen steg seertallet til godt over en million samtidige seere på YouTube, noe som gjorde strømmen til en rekordbryter. Som det ble lagt merke til av andre streamere, inkludert xQc, hadde strømmen imidlertid en uvanlig flat seerkode, noe som antydet at mennesker ikke så på strømmen, men at den hadde blitt botted i stedet. Det er ikke mistenkt at IShowSpeed botted strømmen selv. Dexerto fanget en video på sosiale medier som viser Speed som innrømmer botingen, men sier at noen andre hadde gjort det, og fant ut av det etter å ha snakket med YouTube-tjenestemenn.

Speed fortsetter sin turné i Den dominikanske republikk. Den enormt populære streameren er kjent for å reise verden rundt, og livestreamer ham i samspill med forskjellige mennesker og kulturer fra hele verden. Strømmene hans har i gjennomsnitt titusener til hundretusener av seere, så selv om det ikke er uhørt å se ham nå en million samtidige seere, vil han være sikker på å anerkjenne den dagen når den kommer organisk, uten bots.