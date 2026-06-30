iShowSpeed ble stoppet av politiet fordi han stakk hodet ut gjennom soltaket på en bil i fart

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Streameren iShowSpeed ble nylig stoppet av lokale myndigheter i Miami, etter å ha blitt sett stående gjennom soltaket på en bil i fart etter å ha forlatt VM-kampen mellom Portugal og Colombia, som ble spilt på Hard Rock Stadium (kjent som Miami Stadium under VM) i nærheten av byen.

Som Dexerto har lagt merke til, stoppet politiet iShowSpeed og følget hans og forklarte gruppen grundig hvorfor det er ekstremt farlig å stå ut gjennom soltaket på en bil i fart, før de tilsynelatende lot gruppen slippe unna med en advarsel.

Politiet som stoppet iShowSpeed ble filmet under strømmen og advarte gruppen høflig, og forklarte "Det er] ekstremt farlig. Jeg forstår at dere prøver å feste. Dere kan ikke gjøre det." Dette fikk iShowSpeed til å svare med "Å, vi prøver ikke å feste", før gruppen ble sluppet fri etter å ha blitt spurt om de hadde flere spørsmål.

Hvis man skal dømme etter traileren til Grand Theft Auto VI, er det sannsynligvis en ganske vanlig hendelse for politiet i Miami å se noen stå opp gjennom soltaket på en bil i fart...