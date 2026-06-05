iShowSpeed debuterer med FIFA World Cup-hymne kjent som Champions

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Mens vi tidligere fikk én offisiell hymne til et FIFA World Cup, har opptoget og festlighetene i årets turnering blitt skrudd opp til 11, sannsynligvis på grunn av den amerikanske settingen, og det er derfor det finnes en rekke hymner og låter dedikert til den store fotballturneringen.

Nå hopper influenceren iShowSpeed på denne vognen, og har lansert sin egen, uoffisielle FIFA World Cup-hymne, kjent som Champions. Låten ble avslørt for noen dager siden og har allerede fått over 20 millioner visninger på YouTube alene, og mange er imponert over hvordan den høres ut.

Låten har en tilhørende musikkvideo, som er regissert av Zach Madden, og selv om du kanskje vil like denne låten og hvordan den konkurrerer med Shakiras hovedhymne, er det lite sannsynlig at vi får se iShowSpeed på scenen under VM-finalens halvtidsshow 19. juli sammen med den colombianske superstjernen, Madonna og BTS.