Islamofobiske tilrop i vennskapskampen mellom Spania og Egypt, som endte 0-0

HQ

Spanias siste vennskapskamp før VM endte 0-0 mot Egypt, som ble spilt på RCDE Stadium i RCD Espanyol. Et skuffende resultat som betyr at Frankrike går forbi Spania på FIFA-rankingen, men ikke så mye mer enn det. Kampen var imidlertid beklagelig på grunn av islamofobiske kommentarer som fansen i Barcelona ropte, rettet mot de egyptiske spillerne: "Den som ikke hopper, er muslim."

Da kampen startet, plystret noen fans til den egyptiske hymnen. Deretter fulgte de vanlige slagordene, og dessverre også rasistiske og antimuslimske slagord fra noen, som ble besvart med plystring fra andre fans, som var forarget over den rasistiske holdningen til enkelte. Gjennom høyttalere måtte kamparrangørene be om respekt og fordømme verbal vold.

Lamine Yamal, som er muslim, ble hyllet av fansen, som senere ropte anti-muslimske slagord. Kampen, som var ganske kjedelig, inneholdt debuten til keeper Joan García, som forlot Espanyol i fjor til fordel for FC Barcelona, noe som ble sett på som et forræderi av klubbens fans i Barcelona. Noen buing ble hørt, ettersom de fleste tilskuerne var lokale Espanyol-fans, men ikke så mange som da han kom tilbake til stadion med Barça.