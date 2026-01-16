Island bekymret etter at USAs påtroppende ambassadør spøkte om å bli "den 52. staten"

HQ

Island har reagert med sinne etter at Donald Trumps kandidat til posten som USAs ambassadør skal ha spøkt med at landet kan bli USAs 52. stat. Bemerkningen, som tilskrives det tidligere republikanske kongressmedlemmet Billy Long, har utløst en offentlig motreaksjon og en voksende underskriftskampanje med krav om at Island avviser utnevnelsen.

Kommentaren ble rapportert av Politico, som sa at Long kom med spøken uformelt til kolleger i Washington. Den kom frem på et følsomt tidspunkt, da USA har en anspent dialog med Danmark og Grønland etter Trumps fornyede trusler om den arktiske øya, noe som vekker bekymring i Reykjavík om hvor alvorlig Washington ser på nordisk suverenitet utenfor Grønland.

Islands utenriksdepartement sa at de hadde kontaktet den amerikanske ambassaden for å verifisere kommentarene. I mellomtiden har en underskriftskampanje som oppfordrer utenriksminister Katrín Gunnarsdóttir til å blokkere Longs nominasjon, samlet mer enn 3000 underskrifter i løpet av få timer, og beskriver vitsen som krenkende for Island og dets befolkning.

Long ba senere om unnskyldning og insisterte på at kommentarene var ment som en spøk og ikke som en politisk uttalelse. Til Arctic Today sa han at han beklaget at han hadde blitt fornærmet, og understreket at han så frem til å samarbeide med Island.

Men islandske politikere advarte mot å avfeie episoden. Sigmar Guðmundsson, medlem av regjeringskoalisjonen, sa at spøken var uklok med tanke på de økende spenningene i Arktis, og at den reflekterte en bekymringsfull mangel på respekt for små staters suverenitet...