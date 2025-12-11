Island blir det femte landet som slutter seg til den økende boikotten av Eurovision 2026

HQ

Island har blitt den femte nasjonen som trekker seg fra Eurovision Song Contest 2026 etter at European Broadcasting Union bekreftet at Israel får lov til å delta i konkurransen. Avgjørelsen, som ble kunngjort av Islands nasjonale kringkaster RÚV, legger ny press på en konkurranse som allerede står overfor en av de største krisene i sin historie.

Spania, Slovenia, Nederland og Irland

RÚVs styre stemte onsdag for å verken delta i eller sende arrangementet, og dermed slutter de seg til Spania, Slovenia, Nederland og Irland. I sin uttalelse sa kringkasteren at den offentlige stemningen på Island gjorde det klart at "verken glede eller fred" kunne seire hvis landet forble involvert. Kringkasteren påpekte også at gjentatte henvendelser til EBU hadde forblitt ubesvart.

Polen, Tyskland og vertsnasjonen Østerrike

Uttakene har skapt usikkerhet om Eurovisions fremtid, skuffet fansen og reist spørsmål hos både kringkastere og arrangører. Likevel har flere land, deriblant Polen, Tyskland og vertsnasjonen Østerrike, bekreftet sin deltakelse og hevdet at Eurovision fortsatt må være en arena som defineres av musikk snarere enn geopolitikk.