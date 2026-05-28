Island er verdens dyreste land

Sveits er ikke lenger verdens dyreste land. Den posisjonen tilhører nå Island, ifølge beregninger fra den islandske fagforeningen Viska, gjengitt av Swiss Info og YLE.

Ifølge Viskas økonom Vilhjálmur Hilmarsson er prisene på Island omtrent tre prosent høyere enn i Sveits. Viskas beregninger er basert på data fra Eurostat og Sedlabank, den islandske sentralbanken. Sist gang Island var et dyrere land enn Sveits, ifølge Eurostat, var i 2018.

Ifølge Hilmarsson skyldes en stor del av prispresset at Islands økonomi i stor grad er basert på turisme. Dette fører igjen til økt inflasjon på tjenester og lønninger på Island. Høye boligpriser har også en innvirkning.

"Turismen er en stor bidragsyter til tjenesteinflasjonen. Etterspørselspresset fra turismen har presset lønningene opp. En annen stor komponent er boligprisene, som har blitt direkte påvirket av turismen. Turistene konkurrerer med innbyggerne om boliger, for eksempel gjennom AirBnB."