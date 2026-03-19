Island kan bli medlem av EU innen 2028

HQ

Til å være et land med færre enn 400 000 innbyggere, som ligger i Nord-Atlanteren mellom to kontinenter, har Island alltid hatt en stor rolle i europeisk geopolitikk. Men en uttalelse fra Reykjavik denne uken tyder på at øya kan være i ferd med å ta sitt mest betydningsfulle skritt hittil.

Utenriksminister Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir sa til Reuters onsdag at Island kan bli medlem av EU så tidlig som i 2028. Regjeringen har foreslått en folkeavstemning 29. august for å avgjøre om medlemskapsforhandlingene skal gjenopptas, en prosess som har ligget stille siden 2013, da en euroskeptisk regjering tok makten.

"Hvis vi gjør det, er jeg ganske optimistisk med tanke på at vi vil være medlem av EU innen utgangen av 2028", sier Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Islands utenriksminister.

Reykjavík (Island) // Shutterstock

Island er allerede en del av Europas enkeltmarked og Schengen-reisesonen, og er et av de grunnleggende NATO-medlemmene. I praksis er landet dypt integrert i EU. Fullt medlemskap vil være det siste skrittet på en reise som har pågått lenge.

Hva var det som endret seg? En blanding av krefter. Levekostnadene har økt kraftig. Russlands krig i Ukraina har skjerpet sikkerhetstenkningen. Og Donald Trumps gjentatte snakk om å annektere Grønland, som ligger midt mellom Island og USA, har skjerpet sinnet. "Island ligger der i midten, som et slags bindeledd mellom de to kontinentene", sier Gunnarsdottir.

Veien dit vil ikke bli problemfri. Ministeren var ærlig: fiskeriene blir den vanskeligste forhandlingen, etterfulgt av landbruk og arbeidsmarkedet. Fisket er ikke bare en næring på Island, det er en økonomisk og kulturell hjørnestein. Hennes strategi er å ta tak i de vanskelige spørsmålene først, i stedet for å la dem hope seg opp til slutt.

EU ser ut til å være klar til å ønske Island velkommen inn. Utenrikspolitisk sjef Kaja Kallas sa det rett ut: "Island vil helt klart være en frontrunner i denne prosessen." Hvis avstemningen i august går gjennom, vil det fortsatt være nødvendig med en ny folkeavstemning om fullt medlemskap. To avstemninger, to sjanser. Men for første gang på over ti år er samtalen reell.