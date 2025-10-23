Island melder om mygg for første gang... Hvorfor skaper dette overskrifter?

HQ

For første gang i sin historie har Island rapportert om forekomst av mygg. Hvorfor skaper dette overskrifter? Vel, den enkle forklaringen er at hendelsen vekker global oppmerksomhet som et tegn på at klimaet på kloden er i endring.

Islands naturvitenskapelige institutt bekreftet mandag funnet av tre Culiseta annulata-mygg, en art som hører hjemme i Europa og som er i stand til å overleve i kalde omgivelser. Insektene ble funnet tidligere denne måneden på en gård i Kjós.

Nærbilde av en mygg dekket av delikate frostkrystaller // Shutterstock

"I skumringen den 16. oktober la jeg merke til en merkelig flue", sier Hjaltason til den islandske kringkasteren RUV. "Jeg fattet straks mistanke om hva som foregikk og samlet den raskt inn." Nærmere undersøkelser avslørte at de tre eksemplarene faktisk var mygg, noe som var første gang på den nordiske øya.

Forskerne tror at myggen kan ha kommet hit via frakt og tilpasset seg Islands mildere temperaturer. Hvis du bor der, kan du imidlertid være helt rolig. Selv om denne arten er kjent for å stikke, overfører den ingen kjente sykdommer i Nord-Europa.

Oppdagelsen understreker likevel en bredere trend: Etter hvert som den globale temperaturen stiger (og Arktis varmes opp mer enn dobbelt så raskt som resten av verden), utvider nye insektarter sitt utbredelsesområde nordover. Hva synes du om dette? La oss få vite det i kommentarfeltet nedenfor.