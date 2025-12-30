Island registrerer den varmeste julaften noensinne med nesten 20 °C (typiske temperaturer: -1 °C til 4 °C)

HQ

Island opplevde sin varmeste julaften noensinne i år, med temperaturer på 19,8 °C i den østlige byen Seyðisfjörður, ifølge det islandske meteorologiske kontoret. Typiske desembertemperaturer i landet ligger vanligvis mellom -1 °C og 4 °C.

Varmen var utbredt over hele Øst-Island. Bakkagerði i Borgarfjörður-regionen registrerte 19,7 °C, noe som er en tangering av den tidligere nasjonale desemberrekorden fra 2019. Meteorologene bekreftet at den nye toppen så vidt overgikk den tidligere rekorden.

Fjorden og byen Bakkagerði, øst på Island // Shutterstock

Værmyndighetene sa at rekorden var forårsaket av et sterkt høytrykkssystem som trakk varm, fuktig luft av tropisk opprinnelse nordover, samtidig som kaldere arktisk luft ble blokkert fra å nå øya. Det uvanlige atmosfæriske oppsettet skapte nesten sommerlige forhold midt på vinteren.

De ekstreme temperaturene kommer midt i et bredere oppvarmingsmønster på Island. Tidligere i år førte rekordhetebølger til temperaturer på 3-4 °C over gjennomsnittet i mange regioner, og i mai ble det satt nye rekorder på de aller fleste værstasjoner som har vært med lenge.

Forskere advarer om at Arktis varmes opp rundt fire ganger raskere enn det globale gjennomsnittet, noe som allerede har fått synlige konsekvenser på Island, blant annet i form av isbreer som trekker seg tilbake, endringer i det marine livet og den første registrerte forekomsten av mygg på øya.