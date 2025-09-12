Island signaliserer mulig tilbaketrekning fra Eurovision 2026 på grunn av Israels deltakelse Avgjørelsen gjenspeiler den økende uroen over den humanitære situasjonen i Gaza.

HQ Her i Spania har vi mottatt nyheter om at landet vårt kanskje ikke vil delta i Eurovision hvis Israel gjør det. Nå har også Islands nasjonale kringkaster RÚV signalisert usikkerhet om deltakelse i Eurovision 2026 dersom Israel får lov til å delta. Den endelige avgjørelsen vil bli tatt etter generalforsamlingen i Den europeiske kringkastingsunionen i desember. RÚVs holdning gjenspeiler en bredere europeisk uro over den humanitære situasjonen i Gaza og bekymring for pressefriheten. Denne usikkerheten føyer seg inn i rekken av kringkastere som vurderer boikott på grunn av Israels deltakelse. Hva synes du om situasjonen? Island i Eurovision Song Contest 2025 // Shutterstock