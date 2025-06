HQ

Som en del av Wholesome Games Direct har utvikleren The Station nettopp kunngjort at den avslappende og minimalistiske bybyggeroppfølgeren Islanders: New Shores lanseres på PC og konsoller i juli.

Spillet beskrives som en sjarmerende opplevelse som gjør det mulig for spillerne å "utforske tektoniske vulkanske topper, til rolige fantastiske viker." Spillet ser også ut til å bevare den elskede strukturen og designet til det originale spillet, men bygger videre på det med "nye funksjoner".

I henhold til lanseringsinformasjonen er datoen satt til 10. juli, og plattformene er PC (via Steam), Nintendo Switch (ingen ord på Switch 2... ennå), PS5 og Xbox Series X / S.