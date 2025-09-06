Israel advarer innbyggerne i Gaza by om å evakuere før nye angrep

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . I løpet av de siste dagene har israelske styrker intensivert sin offensiv i Gaza by. Nå har de oppfordret innbyggerne til å flytte sørover til utpekte sikre soner, ettersom militæret retter seg mot byområder som kontrolleres av Hamas.

Vi vet nå at høyhus har blitt rammet, og myndighetene hevder at de ble brukt til militante operasjoner, selv om lokalbefolkningen sier at noen av dem fungerte som tilfluktsrom. Opptrappingen fortsetter å fordrive et stort antall sivile som allerede er rammet av mange års konflikt.

Israelske myndigheter rapporterer om fremgang i inntak av viktige områder, samtidig som diplomatiske forsøk på å forhandle om gisselfrigjøring fortsetter. Angrepet øker presset på den allerede ødelagte enklaven, og kravene om humanitær hjelp og beskyttelse for dem som er tvunget til å flykte, øker.