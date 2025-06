Israel advarer om å få Teheran til å "brenne" etter iranske motangrep

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Etter en rekke dødelige utvekslinger mellom Iran og Israel har Israels forsvarsminister Israel Katz kommet med en skarp advarsel til Teheran: "Hvis Khamenei fortsetter å avfyre raketter mot den israelske hjemmefronten, vil Teheran brenne."

Den siste opptrappingen begynte med israelske luftangrep mot iranske militære og kjernefysiske anlegg, noe som førte til et omfattende iransk rakettangrep som rammet boligområder i Israel. Det er rapportert om sivile tap i begge land.

Dette har forsterket frykten for en bredere regional konflikt ytterligere. Mens diplomatiske samtaler foreløpig var planlagt i Oman, har Iran antydet at de vil trekke seg, og skylder på USAs støtte til Israels handlinger. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.