Israel anklager Iran for å bryte våpenhvilen Trump kunngjorde, og kampene gjenopptas Israel anklager Iran for å bryte den USA-meklede våpenhvilen bare timer etter at den ble erklært.

HQ Siste nytt om Israel og Iran Bare timer etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en USA-meklet våpenhvile, har Israel beordret nye militære angrep mot Iran, og hevder at Iran brøt våpenhvilen med ny rakettaktivitet.

Israels forsvarsminister kunngjorde i en uttalelse at han hadde beordret militæret til å "fortsette høyintensive operasjoner rettet mot regimets eiendeler og terrorinfrastruktur i Teheran" i lys av "Irans åpenbare brudd på våpenhvilen som er erklært av USAs president".

Iran avviste anklagene og fastholdt at de ikke hadde gjennomført noen angrep. Opptrappingen sår umiddelbar tvil om effektiviteten av våpenhvilen, som kom etter en kort pause etter flere dager med konflikt. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer. WASHINGTON, DC, USA - 4. februar 2025: President Donald J. Trump holder en felles pressekonferanse i Det hvite hus sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. // Shutterstock