Israel anklages for å ha brukt 42,8 millioner euro på Google-annonser for å benekte hungersnød i Gaza Europeisk etterforskning avslører statsstøttet kampanje for å forme narrativer på nettet.

HQ En felles gransking av europeiske allmennkringkastere har avdekket at den israelske regjeringen har finansiert en omfattende reklamekampanje gjennom Google for å motvirke rapporter om hungersnød i Gaza. Strategien, kjent som "hasbara", baserte seg på betalte videoer og sponsede nettsider som viste matmarkeder og restauranter, med mål om å skape et bilde av normalitet i enklaven. Forskerne sier at disse annonsene bevisst ble plassert i brukernes feeds i flere land, med et budsjett som nådde titalls millioner kroner. Kampanjen var også rettet mot Israel-kritiske organisasjoner, inkludert humanitære grupper, ved å promotere nettsider som satte spørsmålstegn ved deres troverdighet. Internasjonale organisasjoner fortsetter imidlertid å advare om alvorlig underernæring blant Gazas befolkning, noe som understreker den sterke kontrasten mellom offisielle meldinger og den humanitære situasjonen på bakken. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese hele rapporten via følgende lenke. Go! Fordrevne palestinere protesterer foran et hovedkvarter tilknyttet FN (UNRWA), med krav om utdeling av mel og sultelindring på Gazastripen, 17. november 2024. // Shutterstock