Israel åpner en ny midlertidig utgangsrute mens evakueringen av Gaza intensiveres Sivile oppfordres til å flytte sørover i forbindelse med den pågående militæroperasjonen i Gaza by.

HQ Den pågående militæroperasjonen i Gaza by har skapt overskrifter de siste dagene. Nå har israelske styrker åpnet en kortvarig korridor for innbyggerne slik at de kan forlate Gaza by som en del av et større militært fremstøt mot Hamas. Myndighetene oppfordrer sivile til å dra sørover, selv om mange nøler på grunn av utrygge forhold og knappe ressurser langs veien. Stridsvogner har rykket inn i byen fra flere retninger, men det er ikke rapportert om noen avgjørende fremgang. Operasjonen forventes å fortsette i månedsvis, og et stort antall sivile blir værende igjen i byen. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go! Fordrevne palestinere fyller litervis med drikkevann i Khan Yunis, sør på Gazastripen. Palestinere på Gazastripen lider av en vannkrise, 6. juli 2025 // Shutterstock