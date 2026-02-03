Israel åpner Gazas Rafah-overgang til Egypt for medisinsk evakuering

HQ

For første gang på nesten to år har palestinere med behov for akutt medisinsk behandling begynt å forlate Gaza via Rafah-overgangen til Egypt. Egyptiske myndigheter rapporterte at omtrent 150 personer forlot territoriet på mandag, mens omtrent 50 kom inn i Gaza, noe som signaliserte en liten, men kritisk lettelse i bevegelsene etter at grensen hadde vært stengt i mer enn 20 måneder.

Den delvise gjenåpningen kommer midt i en forsiktig diplomatisk innsats for å stabilisere regionen. Helsemyndighetene i Gaza anslår at omtrent 20 000 innbyggere, deriblant barn og kreftpasienter, venter på medisinsk behandling i utlandet, mens tusenvis av andre håper å kunne vende hjem etter å ha blitt fordrevet av konflikten.

Fordrevne palestinere har satt opp teltene sine ved den egyptiske grensen. De flyktet til byen Rafah på grunn av den israelske hærens invasjon av byene på Gazastripen 8. mars 2024. // Shutterstock

All bevegelse gjennom Rafah er fortsatt underlagt strenge israelsk-egyptiske sikkerhetskontroller, og bare et begrenset antall pasienter kan krysse grensen hver dag. Avstengningen har ført til at Gazas helsevesen er på randen av sammenbrudd, med sykehus som er skadet eller ødelagt, og leger som er tvunget til å jobbe i improviserte klinikker med minimale ressurser.

For familier som er splittet av krigen, gir grenseovergangen en sjelden mulighet til å gjenforenes. Noen, som fordrevne innbyggere som flyktet til Kairo, vender tilbake til tross for ødeleggelsene i hjemlandet. Selv om internasjonale observatører hilser overgangen velkommen som et skritt fremover for våpenhvilen, er de humanitære behovene i Gaza fortsatt presserende og vedvarende.