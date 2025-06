Israel avskjærer aktivistfartøy på vei til Gaza med Greta Thunberg om bord

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Vi vet nå at aktivistfartøyet på vei til Gaza med Greta Thunberg om bord ble avskjært av israelske styrker i de tidlige morgentimene før det nådde land.

"Jeg har instruert IDF om å handle slik at Madleen ... ikke når Gaza", skrev Israel Katz i går. "Til den antisemittiske Greta og hennes Hamas-propaganda-spyende venner, sier jeg klart og tydelig: Det er best dere snur, for dere kommer ikke til å nå Gaza."

Etter at israelske styrker avskjærte skipet før det nådde land, skrev Israel Katz i dag "Jeg gratulerer IDF med den raske og sikre overtakelsen av "Madlan"-flåten for å hindre dem i å bryte blokaden og nå kysten av Gaza."

Båten, som var en del av en kampanje for å utfordre den langvarige sjøblokaden, ble omdirigert til Israel, der alle passasjerene ble rapportert i god behold. Myndighetene beskrev aksjonen som et reklamestunt, selv om arrangørene sier at målet var å sette søkelyset på den humanitære krisen.