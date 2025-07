Israel beskyldes for "beleiring" av Gaza etter at rapporter om massesult sprer seg

HQ

Israel beskyldes for ikke å tillate utdeling av mat i Gaza. Mer enn 100 hjelpeorganisasjoner advarer om "massesult" som sprer seg i regionen, inkludert rapporter om kolleger og partnere som svinner hen.

Ifølge BBC hevdet helsedepartementet i Gaza at 33 mennesker hadde dødd av underernæring i løpet av 48 timer. Israel sa tirsdag at det var 950 lastebiler med nødhjelp som "for øyeblikket venter i Gaza på at internasjonale organisasjoner skal hente og distribuere den." Dette skjer samtidig som Israel fortsetter sin bakke- og luftoffensiv i Gaza, der 17 mennesker angivelig ble drept i luftangrep den 23. juli.

FNs generalsekretær António Guterres mener Gaza er et eksempel på "manglende overholdelse av internasjonale forpliktelser", noe som resulterer i "svimlende" kostnader for menneskeliv og lokalsamfunn.

"Vi trenger ikke å se lenger enn til skrekkveldet i Gaza - med et nivå av død og ødeleggelse som savner sidestykke i nyere tid. Underernæringen er skyhøy. Sulten banker på alle dører," sa Guterres. "Og nå ser vi det siste åndedrettet til et humanitært system som er bygget på humanitære prinsipper. Det systemet blir nektet å fungere. Nektet plass til å levere. Det nektes sikkerheten til å redde liv."

Guterres avsluttet sin uttalelse med å henvise direkte til israelske militæroperasjoner, og sa at i Gaza "blir ødeleggelse lagt på ødeleggelse."