Israel drar til Qatar for Gaza-forhandlinger til tross for stillstand

Siste nytt om Israel og Palestina Israel vil sende en delegasjon til Qatar på søndag for å fortsette forhandlingene om en mulig våpenhvile og frigivelse av gisler i Gaza, til tross for at Hamas' siste krav betegnes som uakseptable.

"Endringene som Hamas ønsker å gjøre i forslaget fra Qatar, ble formidlet til oss i går kveld og er ikke akseptable for Israel," sa Israels statsminister Benjamin Netanyahus kontor i en uttalelse sent lørdag kveld.

Israels statsminister Benjamin Netanyahus kontor kunngjorde imidlertid at delegasjonen vil reise videre til Qatar for å diskutere en mulig avtale om å "fortsette arbeidet med å sikre at gislene våre kommer tilbake, basert på det qatarske forslaget som Israel gikk med på."