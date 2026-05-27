Israel dreper den nye lederen for Hamas' militære fløy 11 dager etter hans forgjenger

Israel angrep en bygning i et travelt område i Gaza og såret flere titalls sivile.

Israel har drept den siste lederen for Hamas' militære fløy i Gaza, Mohammed Odeh, bare elleve dager etter at hans forgjenger, Izz al-Din al-Hadda, også ble drept av israelske luftangrep. Det kunngjorde Israels forsvarsminister Israel Katz onsdag: "Sjefen for Hamas' terrororganisasjons militære arm nummer 4 i Gaza ble eliminert i går og sendt for å møte sine partnere i helvetes dyp".

Angrepene fant sted tirsdag ettermiddag i Remal-området i den vestlige delen av Gaza by, og rammet en bygning med dusinvis av mennesker som befant seg på gatemarkeder for å handle før den muslimske høytiden Eid al-Adha.

Hamas bekreftet Odehs død onsdag, sammen med hans kone og to av hans barn, ifølge BBC. Ifølge Al Jazeera ble seks mennesker drept og 20 andre såret i israelske angrep sent tirsdag. De kommer i tillegg til de nesten tusen palestinerne som er drept i Gaza siden våpenhvilen 11. oktober, og overgår det kumulative dødstallet siden oktober 2023 til 72 803 mennesker, ifølge Gazas helsedepartement.

Melnikov Dmitriy / Shutterstock

VerdensnyheterPalestinaIsrael


