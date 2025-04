Israel dreper en kjent journalist og hennes familie, mens Leger Uten Grenser erklærer at Gaza har blitt en massegrav

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . I en av de dødeligste nettene de siste ukene har israelske luftangrep krevd livet til Fátima Hassouna, en respektert fotojournalist og skribent, og flere av hennes familiemedlemmer i Gaza by.

Hjemmet hennes, som lå i bydelen Al Tuffah, ble lagt i ruiner, noe som bidrar til et dødstall som fortsetter å stige ubønnhørlig. Over 200 journalister har mistet livet siden konflikten brøt ut, mange av dem under omstendigheter som tyder på at de har vært direkte målrettede angrep.

I mellomtiden fortsetter israelske myndigheter å insistere på at de ikke vil tillate humanitær hjelp å komme inn i Gaza, i et forsøk på å presse Hamas til å overgi seg. Denne nektelsen har vakt internasjonal bekymring, samtidig som den kritiske mangelen på mat, medisiner og drivstoff forverres for hver time som går.

Leger Uten Grenser (MSF) har beskrevet hele Gazastripen som en massegrav, og har understreket at all gjenværende humanitær infrastruktur har kollapset. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen i Gaza vil utvikle seg i en situasjon med økende internasjonal uro.