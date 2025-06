Israel eliminerte 30 iranske sikkerhetsledere og 11 kjernefysiske eksperter, hevder en israelsk tjenestemann

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Israel sier at de har svekket Irans kjernefysiske kapasitet og sikkerhetsledelse kraftig i løpet av en nesten to uker lang luftkampanje som nå er avsluttet i henhold til en våpenhvile formidlet av USA.



"Det iranske atomprosjektet har lidd et hardt slag: Regimets evne til å anrike uran til 90 prosent ble nøytralisert for en lengre periode. Regimets nåværende evne til å produsere en kjernefysisk våpenkjerne er nøytralisert", sier tjenestemannen.



Tjenestemannen uttalte at dusinvis av høytstående personer knyttet til Irans kjernefysiske arbeid ble eliminert, og at infrastrukturen for missilproduksjon ble betydelig skadet. Iran har benektet atomvåpenambisjoner og hevdet at landets egne gjengjeldelsesangrep tvang frem en slutt på konflikten.