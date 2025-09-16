Israel erklærer at "Gaza brenner" og innleder bakkeoffensiv

HQ

I dag kom nyheten om at Israel har innledet sitt lenge etterlengtede bakkeangrep mot Gaza by, og forsvarsminister Israel Katz erklærte at "Gaza brenner". Troppene rykker stadig dypere inn i enklaven, mens luft- og sjøangrep slår inn over byen og etterlater nabolag i ruiner og familier på flukt. Vitner beskriver eksplosjoner uten sidestykke og røyk som stiger opp fra boligtårnene, mens mange palestinere fortsetter å flykte sørover for å søke ly. Offensiven kommer til tross for økende internasjonal fordømmelse, der europeiske ledere advarer om sanksjoner og FN kaller situasjonen uholdbar. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go!