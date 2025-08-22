Israel forbereder invasjon av Gaza by: "Helvetes porter vil åpne seg"

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Fredag kom Israel med en skarp advarsel til Hamas, der de varsler et større militært fremstøt i Gaza by med mindre gruppen oppfyller betingelsene for å få slutt på konflikten.

Forsvarsminister Israel Katz erklærte at byen kan bli utsatt for omfattende ødeleggelser dersom de militante ikke løslater alle gislene og avvæpner, og sammenlignet potensielle utfall med tidligere operasjoner i andre Gaza-områder.

"Vi godkjente i går IDFs planer for å nedkjempe Hamas i Gaza, med intens ildgivning, evakuering av innbyggere og manøvrering. Snart vil helvetes porter åpne seg over hodene til Hamas' mordere og voldtektsmenn i Gaza."

"Inntil de går med på Israels betingelser for å avslutte krigen, først og fremst løslatelse av alle gislene og avvæpning. Hvis de ikke går med på det, vil Gaza, Hamas' hovedstad, bli Rafah og Beit Hanoun. Akkurat som jeg lovte, slik skal det bli."