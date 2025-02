Israel forsøker å forlenge fase én av våpenhvilen i Gaza, men en endelig avtale er fortsatt langt unna

HQ

Israel vurderer en forlengelse av den 42 dager lange våpenhvilen i Gaza, og prioriterer å få de 63 gjenværende gislene tilbake, samtidig som de unngår umiddelbare forhandlinger om enklavens fremtid (via Reuters).

Den skjøre våpenhvilen, som USA, Egypt og Qatar har meglet frem, står overfor en usikker skjebne når den første fasen nærmer seg utløpet. Uten en avtale innen fredag kan kampene gjenopptas, eller det kan bli en anspent situasjon uten ytterligere gisselutgivelser og med begrenset bistand.

Den andre fasen av forhandlingene - som forventes å avgjøre Gazas langsiktige styresett og Israels militære tilbaketrekning - har gått i stå, uten at verken Israel eller Hamas har kommet med vesentlige innrømmelser.

I mellomtiden er USAs utsending Steve Witkoff på vei til Israel for å gjenopplive samtalene, selv om myndighetene erkjenner at det vil ta tid å bygge bro over de dype skillelinjene. Inntil videre gjenstår det å se om diplomatiet kan overgå den overhengende trusselen om en ny konflikt.