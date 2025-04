Israel fortsetter å vurdere et målrettet angrep på Irans atomanlegg Tel Aviv vurderer et soloangrep mot iranske atomanlegg, mens Washington presser på for diplomati.

HQ Siste nytt om Israel og Iran Vi vet nå at Israel i det stille fremmer planer om et begrenset militært angrep på Irans atomanlegg, selv om USA oppfordrer til tilbakeholdenhet og diplomati, ifølge kilder (via Reuters). Mens president Trump har signalisert at han ikke er interessert i å støtte en umiddelbar militæraksjon, virker israelske ledere overbevist om at det å vente kan kompromittere deres strategiske fortrinn. Det foreslåtte angrepet, som er mindre omfattende enn tidligere scenarier, vil være mindre avhengig av støtte fra USA. En tilnærming som er formet av politisk hastverk og økende skepsis til effektiviteten i de pågående forhandlingene. Militæreksperter advarer imidlertid mot at en slik operasjon bare vil forsinke Irans kjernefysiske ambisjoner og kan utløse større regional ustabilitet. Vifter med Irans flagg over Teherans skyline ved solnedgang // Shutterstock