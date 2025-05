Israel gir europeisk retorikk skylden for ambassadeangrepet i Washington DC

HQ

Siste nytt om USA . Israels utenriksminister hevdet nettopp at anti-israelsk retorikk fra europeiske ledere bidro til et klima av fiendtlighet som førte til den dødelige skytingen av to israelske ambassadeansatte utenfor et jødisk museum i Washington DC.



Det vil kanskje interessere deg: To israelske ambassadeansatte drept utenfor museum i Washington DC.



Uttalelsene kommer i kjølvannet av en bølge av internasjonal kritikk av Israels pågående offensiv i Gaza, som har etterlatt seg titusener av døde. Mens spenningen øker globalt, ser israelske myndigheter angrepet som en direkte konsekvens av den økende antisemittiske stemningen i vestlige hovedsteder.