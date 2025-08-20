Israel gir grønt lys for å innta Gaza by og kaller inn 60 000 reservister

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Israels forsvarsminister har godkjent en plan om at militæret skal ta kontroll over Gaza by, og har autorisert mobilisering av titusenvis av reservister til operasjonen, melder lokale medier onsdag.

Ifølge lokale medier vil mer enn 60 000 reservister motta ordre i dag om å melde seg i løpet av de neste to ukene. "De fleste av soldatene som vil bli mobilisert i denne nye fasen, vil være i aktiv tjeneste og ikke reservister," sa en tjenestemann til journalister på betingelse av anonymitet.

Dette inkluderer forberedelser til evakueringen av byens sivilbefolkning, hvorav mange allerede er fordrevet innenfor territoriet. Offisielle tjenestemenn sier at offensiven har som mål å svekke den styrende militante gruppen og sikre frigivelsen av gislene som har vært holdt fanget siden fjorårets dødelige angrep.

Mens lokale myndigheter presser på for å gjennomføre planen, har internasjonale meklere kommet med forslag til våpenhvile som Israel ennå ikke har tatt stilling til. Familiene til de tilfangetatte fortsetter å kreve en omfattende løsning for å få slutt på konflikten og sikre at de blir løslatt.