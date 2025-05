Israel gjenopptar offensiven på Gaza samtidig som begrenset adgang for nødhjelp begynner

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina Vi vet nå at Israel har iverksatt en ny bølge av angrep på Gazastripen og drept minst 20 mennesker i løpet av natten, bare timer etter at de kunngjorde at de ville tillate en begrenset mengde humanitær hjelp inn i enklaven.

Til tross for løfter om å lette på blokaden, var det sent på morgenen ikke sett noen konvoier på vei inn, noe som forsterket frykten for hungersnød blant Gazas 2,3 millioner innbyggere. Det israelske militæret sier at målet med operasjonene er å demontere Hamas' infrastruktur og ta tilbake gisler.