Israel gjenopptar samtaler om våpenhvile i Gaza og frigivelse av gisler

Netanyahu signaliserer forhandlinger mens han forbereder operasjon i Gaza by.

Siste nytt om Israel og Palestina. Statsminister Benjamin Netanyahu kunngjorde torsdag at forhandlerne snart vil gå tilbake til samtaler med sikte på å få slutt på Gaza-krigen og sikre frigivelsen av gislene, men bare på betingelser som er akseptable for Israel.

"Samtidig har jeg gitt instrukser om å starte umiddelbare forhandlinger for å få løslatt alle gislene våre og få en slutt på krigen på vilkår som er akseptable for Israel. Vi er i beslutningsfasen," sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Hans uttalelser var den første offisielle responsen på en våpenhvileplan som Hamas nylig har akseptert. Samtidig som Netanyahu signaliserte vilje til dialog, bekreftet han også planene om et militært fremstøt inn i Gaza by, der israelske styrker forbereder seg på en offensiv.

Dette kommer samtidig som internasjonale allierte maner til tilbakeholdenhet, og palestinerne fortsetter å flykte fra enklaven på grunn av forverrede humanitære forhold. Det gjenstår selvsagt å se om det blir forhandlinger eller militær opptrapping som får forrang, så følg med for ytterligere oppdateringer.

Den 7. februar 2025 møtte Israels statsminister Netanyahu talsmann Mike Johnson i det amerikanske Capitol i Washington DC, etter samtaler med president Trump om et amerikansk forslag om å overta eierskapet til Gaza // Shutterstock

