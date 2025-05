Israel godkjenner utvidelse av bakkeoffensiven i Gaza

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Israel har godkjent en utvidet bakkeoperasjon i Gaza, med mål om full kontroll over enklaven og bevaring av beslaglagte områder. Strategien vil utfolde seg over flere måneder, og åpner for muligheten for våpenhvileforhandlinger.

Titusenvis av reservister er innkalt, mens humanitære grupper kritiserer Israels fortsatte blokade og de foreslåtte nye planene for distribusjon av nødhjelp. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg både militært og diplomatisk.