Israel godtar midlertidig våpenhvileforslag fra USA

HQ

Israel har akseptert en plan foreslått av USAs utsending Steve Witkoff om å forlenge våpenhvilen i Gaza gjennom Ramadan og påsken, ifølge statsminister Benjamin Netanyahus kontor, akkurat idet den første fasen av en tidligere våpenhvile var i ferd med å utløpe (via Reuters).

Avtalen innebærer at halvparten av gislene i Gaza løslates umiddelbart, og at de resterende løslates etter at det er oppnådd enighet om en permanent våpenhvile. Hamas har imidlertid protestert mot Israels tolkning av avtalen, noe som har ført til at forhandlingene fortsatt er i endring.

Israel har forpliktet seg til samtaler, men insisterer samtidig på retten til å gjenoppta militære operasjoner hvis det ikke gjøres fremskritt innen 42 dager. Den siste våpenhvilen, som startet i januar, førte til en utveksling av gisler og fanger, men spenningen har vedvart.

Forhandlingene, som nylig ble ført i Kairo, har så langt ikke ført til en varig løsning. Foreløpig gjenstår det å se om Hamas vil godta det siste forslaget, og hvor lenge den skjøre våpenhvilen vil vare.