Israel har offisielt kvalifisert seg til Eurovision 2026-finalen

HQ

Vi er på nippet til å gå inn i sluttfasen av den årlige Eurovision Song Contest, og lørdag 16. mai skal finalistnasjonene konkurrere om retten til å bli kronet som vinner dette kalenderåret. Mens vi teller ned dagene til hovedforhandlingene starter, er semifinalene offisielt avsluttet, noe som betyr at vi vet hvilke ti lag som har gått videre til finalen, deriblant en svært kontroversiell nasjon.

Etter en opptreden fra Noam Bettan har Israel offisielt gått videre til finalen, sammen med ni andre nasjoner som har sikret seg billett til den store dagen. Den fullstendige listen over nasjoner og deres utøvere som har gått videre fra semifinalen (ifølge BBC News), inkluderer følgende.



Belgia - Essyla



Kroatia - Lelek



Finland - Linda Lampenius & Pete Parkkonen



Hellas - Akylas



Israel - Noam Bettan



Litauen - Lion Ceccah



Moldova - Satoshi



Polen - Alicja



Serbia - Lavina



Sverige - Felcia



Israels kvalifisering er spesielt kontroversiell ettersom mange nasjoner har tatt standpunkt og boikottet Eurovision i år på grunn av hendelsene i Gaza, deriblant Spania, Nederland, Irland, Slovenia og Island, mens 2024-vinneren har levert tilbake trofeet sitt i protest mot Israels deltakelse. Arrangørene har til og med lovet å ikke dempe eventuell buing som Israel mottar under sin opptreden i år.

Med disse kvalifiserte lagene i tankene, bør det også bemerkes at noen viktige nasjoner har gått glipp av det, inkludert Portugal, Estland, Georgia og lille San Marino, til tross for Boy Georges beste innsats.

Kommer du til å se Eurovision denne helgen?