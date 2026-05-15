Israel hevder å ha drept den siste militære lederen knyttet til angrepene 7. oktober.

For bare noen øyeblikk siden hevdet Israel at en høytstående militær leder i Hamas knyttet til angrepene 7. oktober er død. Kunngjøringen fra IDF ble først plukket opp av lokale kilder, og har nå spredt seg til flere europeiske medier, som Cadenaser. Det israelske militæret sier de har drept Izz al-Din al-Haddad i Gaza, og beskriver ham som den siste overlevende militære lederen i Hamas knyttet til angrepene mot Sør-Israel i 2023.

I skrivende stund har Hamas verken bekreftet dødsfallet eller kommentert saken. Israels forsvarsdepartement informerte om dagens angrep mot en bygning og et kjøretøy, der minst fire palestinere ble drept i Gaza by da de jaget lederen, uten å bekrefte nyheten om hans død.

IDFs pressemelding lyder som følger :

"IDF (Israel Defence Forces, Israels militære styrker) har i Gaza truffet hjernen bak massakren, Izz ad-Din al-Haddad, leder for den militære fløyen av terrororganisasjonen Hamas og en av arkitektene bak massakren den 7. oktober."

Konsekvensene og de videre globale reaksjonene på denne kunngjøringen gjenstår å se.