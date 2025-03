Israel hevder at journalisten Hossam Shabat var en Hamas-snikskytter

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Det israelske militæret uttalte tirsdag at Hossam Shabat, en palestinsk journalist som ble drept i et målrettet luftangrep mandag i det nordlige Gaza, ikke bare var reporter, men snikskytter for Hamas.

Militæret hevder at Shabat deltok i militær trening i 2019 med Hamas' Beit Hanoun-bataljon da han var 18 år gammel, noe de hevder knytter ham til organisasjonen. Israels begrunnelse er basert på dokumenter som angivelig viser Shabats tilknytning til Hamas, og som anklager ham for å ha angrepet israelske styrker og sivile under konflikten.

Det israelske militæret har imidlertid ennå ikke lagt frem konkrete bevis for disse aktivitetene. Shabat, som var kjent for sine reportasjer for Al Jazeera, var 23 år gammel da han døde. Drapet markerer nok et tap i den pågående volden i Gaza, der 208 palestinske journalister allerede er blitt drept i israelske angrep. Du kan lese om hans død her.