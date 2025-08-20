Gamereactor

Israel innleder invasjon av Gaza by

"Vi har begynt de innledende operasjonene og de første stadiene av angrepet på Gaza by, og allerede nå holder IDF-styrkene utkanten av Gaza by."

Siste nytt om Israel og Palestina. Onsdag gikk israelske styrker inn i første fase av bakkeoffensiven i Gaza by, og rykket inn i utkanten av det som regnes som en av Hamas' siste bastioner, opplyser en talsmann for det israelske militæret.

Han sa at IDF "ikke venter", og at de innledende operasjonene er i gang, mens Hamas nå er "mørbanket og forslått". "Vi har begynt de innledende operasjonene og de første stadiene av angrepet på Gaza by, og allerede nå holder IDF-styrkene utkanten av Gaza by."

Hæren sa at operasjonene har som mål å demontere tunneler, slå til mot kommandosentraler og isolere gruppens gjenværende krigere. Fremrykningen kommer etter voldsomme sammenstøt i nærheten av Khan Younis og midt i fornyede oppfordringer fra verdens ledere som advarer mot de humanitære konsekvensene.

Israel har utvidet innkallingen av reservister(her) i takt med at kampanjen intensiveres, samtidig som presset øker på hjemmebane for å få regjeringen til å bringe gislene tilbake og få slutt på krigen. Det gjenstår å se hvordan operasjonen vil utfolde seg, så følg med for ytterligere oppdateringer.

Et landskap av ruiner og ruinrester viser de ødeleggende ettervirkningene av den israelske offensiven, med ødelagte bygninger og vrakrester som dekker det krigsherjede området // Shutterstock

