Israel innleder invasjon av Gaza by

Siste nytt om Israel og Palestina . Onsdag gikk israelske styrker inn i første fase av bakkeoffensiven i Gaza by, og rykket inn i utkanten av det som regnes som en av Hamas' siste bastioner, opplyser en talsmann for det israelske militæret.

Han sa at IDF "ikke venter", og at de innledende operasjonene er i gang, mens Hamas nå er "mørbanket og forslått". "Vi har begynt de innledende operasjonene og de første stadiene av angrepet på Gaza by, og allerede nå holder IDF-styrkene utkanten av Gaza by."

Hæren sa at operasjonene har som mål å demontere tunneler, slå til mot kommandosentraler og isolere gruppens gjenværende krigere. Fremrykningen kommer etter voldsomme sammenstøt i nærheten av Khan Younis og midt i fornyede oppfordringer fra verdens ledere som advarer mot de humanitære konsekvensene.

Israel har utvidet innkallingen av reservister(her) i takt med at kampanjen intensiveres, samtidig som presset øker på hjemmebane for å få regjeringen til å bringe gislene tilbake og få slutt på krigen. Det gjenstår å se hvordan operasjonen vil utfolde seg, så følg med for ytterligere oppdateringer.