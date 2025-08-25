Israel intensiverer angrepene mot Jemens hovedstad

HQ

Siste nytt om Israel og Jemen . Israelske luftangrep rammet flere steder i Jemens hovedstad Sanaa i løpet av helgen, med flere døde og dusinvis av sårede, ifølge houthi-tjenestemenn.

Angrepene var rettet mot militære anlegg og energianlegg etter at houthi-styrkene hadde avfyrt en langdistanserakett mot Israel. Netanyahu på X: "Vårt luftvåpen slo til i hjertet av Sanaa. De som skader Israel, betaler og vil betale en høy pris. Vår styrke og besluttsomhet er tydelig for alle."

"I dag ødela vi houthienes presidentpalass. For hver rakett de avfyrer mot Israel, vil houthiene betale rentes rente. I dag brakte vi en pest av mørke og dysterhet over houthiene, og i fremtiden vil det også komme en pest av mørke og dysterhet. Det vil også komme en pest over de førstefødte."

Angrepet kommer midt i mer enn et år med utvekslinger av hevnaksjoner, der houthiene fortsetter å fremstille sine handlinger som støtte til palestinerne. Israel har på sin side gjentatte ganger angrepet houthi-kontrollerte områder, inkludert vital infrastruktur, i et forsøk på å avskrekke ytterligere angrep.