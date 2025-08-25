Israel intensiverer angrepene mot utkanten av Gaza by

HQ

Siste nytt fra Israel og Palestina . Israelske styrker har trappet opp luft- og bakkeangrepene rundt Gaza bys østlige og nordlige utkanter, og stridsvogner og krigsfly har truffet boligområder gjennom natten.

"IDF handler og vil handle med full styrke for å nedkjempe Hamas og få løslatt alle gislene og få en slutt på krigen i samsvar med de betingelsene Israel har satt," skrev Israels forsvarsminister Israel Katz på X.

Eksplosjoner opplyste himmelen og tvang flere familier til å dra, mens andre sa at de heller ville bli værende til tross for risikoen. Regjeringen i Jerusalem har lovet å fortsette med sin plan om å ta kontroll over byen, og beskriver den som Hamas' siste høyborg.

Fremstøtet kommer samtidig som hungersnøden forverres, og hjelpeorganisasjoner advarer om økende dødsfall, mens Israel bestrider tallene. Meklere fra Egypt og Qatar fortsetter å forsøke å få til en våpenhvileavtale, men lederne på begge sider viser foreløpig få tegn til kompromissvilje.