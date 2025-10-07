Israel markerer at det er to år siden angrepet 7. oktober

HQ

Israelere samles i dag over hele landet for å markere at det er to år siden angrepene 7. oktober, da militante Hamas-medlemmer gjennomførte et av de dødeligste angrepene i landets historie og drepte mer enn tusen mennesker og tok hundrevis som gisler. Seremonier i kibbutzer i sør og en stor demonstrasjon i Tel Aviv hedrer de omkomne og krever løslatelse av dem som fortsatt holdes fanget i Gaza. Årsdagen sammenfaller med nye forhandlinger mellom israelske og Hamas-representanter i Egypt, noe som gir grunn til forsiktig optimisme med tanke på en mulig våpenhvile og tilbakeføring av fangene. Samtidig fortsetter de pågående luftangrepene og den forverrede humanitære krisen i Gaza å kaste en skygge over minnemarkeringen. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!