Israel nekter våpenhvile i Gaza nå som Edan Alexander snart løslates

Siste nytt om Israel og Palestina . Vi vet nå at statsminister Benjamin Netanyahu mandag har gjort det klart at det ikke er inngått noen våpenhvileavtale med Hamas til tross for den forventede løslatelsen av det israelsk-amerikanske gisselet Edan Alexander.

Selv om Alexander har fått fri passasje etter meklingsforsøk, vil israelske styrker fortsette forberedelsene til intensiverte operasjoner i Gaza. Forhandlingene for å sikre løslatelse av andre gisler vil fortsette parallelt med de militære aksjonene.