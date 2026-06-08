Israel og Iran utveksler missiler i den første skuddvekslingen siden april

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Siden april har det vært våpenhvileavtaler mellom Iran og Israel. Nå ser det imidlertid ut til at den turbulente, kortvarige freden har blitt brutt av en ny runde med raketter avfyrt mellom Teheran og Tel Aviv.

Så sent som for noen minutter siden rapporterte The Guardian at det ble hørt eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Det er foreløpig sparsomt med detaljer, men det ser ut til at konflikten har begynt igjen med full styrke, ettersom Israel opplyser at de har utplassert dusinvis av jagerfly og fullført et omfattende angrep på forsvarssystemer i Iran.

Irans utenriksdepartement sier at USA har skylden for de nye angrepene og bruddene på våpenhvilen. Teheran var det første landet som sendte raketter til Israel, etter sistnevntes angrep på Beiruts sørlige forsteder. "Ingen tror at det israelske regimet vil foreta seg noe som helst uten å koordinere det med USA", sier Esmail Baghaei, talsmann for Irans utenriksdepartement. "USA bærer ansvaret for det israelske regimets aggresjon, og de vil også være ansvarlige for konsekvensene av en eventuell opptrapping av spenningen."

USAs president Donald Trump skal ved flere anledninger ha oppfordret til "ro" i Midtøsten, men det ser ut til at disse oppfordringene har falt for døve ører.